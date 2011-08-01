Resident Evil: Welcome to Raccoon City'den Yeni Bir Fragman Geldi

Popüler oyun serisi Resident Evil'ın film serisinin yeni filmi Resident Evil: Welcome to Raccoon City için yeni bir fragman paylaşıldı. Korku unsurlarının daha yoğun yaşanacağı filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Johannes Roberts üstleniyor.

24 Kasım 2021'de vizyona girmesi beklenen Resident Evil filminin oyuncu kadrosunda ise: Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Neal McDonough (William Birkin), Donal Logue (Chief Irons), Chad Rook ve Lily Gao gibi isimler yer alıyor.

Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Resident Evil: Welcome to Raccoon City Fragman İzle