Oyun olarak başlayan ve 5 adet filmiyle karşımıza gelen Resident Evil serisinin 2016'da sonlandığı düşünülüyordu. Ancak serinin baştan çekilmesine karar verildi ve çıkacak olan ilk film Resident Evil: Welcome to Raccoon City için fragman yayınlandı. 24 Kasım'da vizyona girmesi beklenen filmin paylaşılan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Resident Evil: Welcome to Raccoon City için İlk Fragman Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:14 - Tarih: 08 Ekim 2021 - Yorum: 0
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