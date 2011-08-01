Resident Evil: Welcome to Raccoon City için İlk Fragman Geldi

Oyun olarak başlayan ve 5 adet filmiyle karşımıza gelen Resident Evil serisinin 2016'da sonlandığı düşünülüyordu. Ancak serinin baştan çekilmesine karar verildi ve çıkacak olan ilk film Resident Evil: Welcome to Raccoon City için fragman yayınlandı. 24 Kasım'da vizyona girmesi beklenen filmin paylaşılan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Resident Evil: Welcome to Raccoon City Fragman İzle