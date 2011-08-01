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Resident Evil: Welcome to Raccoon City için İlk Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:14 - Tarih: 08 Ekim 2021 - Yorum: 0

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Resident Evil: Welcome to Raccoon CityOyun olarak başlayan ve 5 adet filmiyle karşımıza gelen Resident Evil serisinin 2016'da sonlandığı düşünülüyordu. Ancak serinin baştan çekilmesine karar verildi ve çıkacak olan ilk film Resident Evil: Welcome to Raccoon City için fragman yayınlandı. 24 Kasım'da vizyona girmesi beklenen filmin paylaşılan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Resident Evil: Welcome to Raccoon City Fragman İzle

Resident Evil: Welcome to Raccoon City Fragman İzle


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