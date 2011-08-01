Redmi K30 Pro Satışları Şirketi Sevindirdi

Xiaomi, alt markası olan Redmi ile duyurduğu yeni akıllı telefon ailesinin K30 Pro modeli, başarı elde etti. Tüketicilerden büyük ilgi gören Redmi K30 Pro, kazandırdığı 14 milyon dolar ile şirketin yüzünü güldürdü. 25.000 üniteden fazla cihaz satışı olduğunu söyleyen şirket, ayrıca K20 ailesinin satışlarını geride bıraktığını da açıkladı.