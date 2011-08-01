Redmi 8A Pro Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi için yeni akıllı telefon modeli duyuruldu. Ülkemizde de satılan Redmi 8A’nın geliştirilmiş versiyonu olan Redmi 8A Pro tanıtıldı. Redmi 8A modelinin de ülkemizde yaklaşık 1050 TL fiyatla satıldığını hatırlatarak, yeni modelin teknik özelliklerine geçelim.

Redmi 8A Pro Teknik Özellikleri

6.22 inçlik 720 x 1520 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekranı üzerine inşa edilen akıllı telefon, Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor.

Gücünü sekiz çekirdekli ve 2 GHz hızında çalışan Snapdragon 439 işlemcisinden, Adreno 505 grafik biriminden ve 2 - 3 GB RAM seçeneklerinden alan cihaz, 16 GB / 32 GB depolama alanı alternatiflerine sahip.

Kamera tarafına baktığımızda; arkasında 13 MP ana kameraya ek 2 MP derinlik sensörünü görüyoruz. Ön tarafında da F/2.0 diyaframlı 8 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor.

Su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu belirtilen akıllı telefonun batarya kısmında da 10W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor.

Redmi 8A Pro Fiyatı Ne Kadar?

Android 10 işletim sistemi ve MIUI 10 kullanıcı arayüzü ile gelecek olan Redmi 8A Pro, 2 GB RAM ve 16 GB kapasiteli depolama alanlı başlangıç modeli ile sadece 93 dolar fiyat etiketine sahip.