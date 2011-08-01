Redmi 12 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi’nin alt markası olarak konumlandırılan Redmi’nin yeni Redmi 12 model akıllı telefonu tanıtıldı. Yeni telefon, belirlenen etiket fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Redmi 12’nin özellikleri ve fiyatı!

Redmi 12 Özellikleri

Redmi 12, 6.79 inçlik Full HD+ LCD ekran çözünürlüğe, 90 Hz yenileme hızına ve 550 nit parlaklığına sahip. Akıllı telefon gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio G88 yonga setinden alıyor. 4GB/8GB RAM seçenekleri ile kutudan çıkacak olan cihaz, 128/256 GB depolama alanı sunuyor.

Arka tarafında üçlü kamera donanımına yer veren cihazın ana kamerası 50 MP özelliğine sahip. Ana kameraya, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro sensörü eşlik ediyor. Ön kamera ise 8 Megapiksel. 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryayla güçlenen Redmi 12, Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkıyor. Cihazın parmak izi entegresi ise yan tarafına monte edilmiş.

Redmi 12 Fiyatı

Redmi 12’nin asıl dikkat çeken özelliği ise fiyatı. Cihaz 152 dolar gibi şaşırtıcı bir etiket fiyatına sahip. Telefon, ilk olarak Tayland’ta piyasaya çıkacak.