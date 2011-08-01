Realme V50 Serisi Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme, bütçe dostu 5G akıllı telefon serisi olan V50 ve V50s'yi kullanıcılarla buluşturdu. Bu iki model, farklı isimlendirilmelerine rağmen benzer özelliklere sahip. Ayrıca Realme V50 operatör kilitli versiyon olarak, V50s ise SIM kilitsiz versiyon olarak satışa sunuldu. Şimdi, Realme V50'nin öne çıkan özelliklerine bir göz atalım!

Tasarım ve Ekran

Realme V50 ve V50s, Realme 11x ile benzer bir tasarıma sahip. Düz çerçeve tasarımı ve dairesel kamera modülü, telefonlara şık bir görünüm kazandırıyor.

7.89 mm incelik ve 190 gram ağırlıklarıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunuyorlar. 6.7 inç boyutundaki LCD ekran, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 680 nit parlaklık ile görsel deneyimi zenginleştiriyor.

Performans ve Kamera

MediaTek Dimensity 6100 Plus işlemci ile güçlendirilen telefonlar, çift arka kamera kurulumuna sahip. 13 MP ana kameraya ek olarak detayları belirtilmeyen ikinci bir sensör (muhtemelen derinlik sensörü) bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP'lik bir kamera yer alıyor.

Realme V50, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile çalışıyor ve 6GB+128GB veya 8GB+256GB olmak üzere iki farklı bellek-depolama seçeneği sunuyor. Ayrıca, microSD kart desteği ve 3.5mm kulaklık girişi gibi kullanışlı özelliklere de sahip.

Batarya ve Fiyatlandırma

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefonların şarj hızı belirtilmemiş, ancak günlük kullanım için yeterli olacağı tahmin ediliyor.

Realme V50 serisi, Çin'de 165 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Mor ve siyah renk seçenekleri bulunan telefonların bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırması ise şu şekilde:

Realme V50 Fiyatı: 6GB + 128GB: 165 dolar 8GB + 256GB: 195 dolar

Realme V50s Fiyatı: 6GB + 128GB: 210 dolar 8GB + 256GB: 250 dolar



Realme V50 serisi, uygun fiyatı ve sağlam özellikleriyle dikkat çekiyor. Sizce bu yeni 5G modelleri bütçe dostu bir tercih mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!