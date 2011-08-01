Realme 6i Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Realme, damla çentikli yeni akıllı telefonunun duyurusunu gerçekleştirdi. 6,5 inç boyutlarında HD+ çözünürlüklü bir IPS LCD ekrana ev sahipliği yapan Realme 6i, gücünü MediaTek Helio G80 işlemciden ve 3 - 4 GB RAM seçeneklerinden alıyor. Telefonda 3,5 mm kulaklık girişinin de bulunduğunu belirtelim.

Realme 6i Özellikleri

64 - 128 GB dahili depolama alternatifleri ile tercih edilebilecek olan akıllı telefon, 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryayı bünyesinde bulunduruyor.

Kamera tarafına bakacak olursak; ön tarafında 16 MP selfie kamerası bulunan cihazın arkasında da dörtlü kamera dizilimi yer alıyor. Burada da 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP portre + 2 MP makro kameralar bulunuyor. Parmak izi sensörü de arka tarafta konumlandırılmış.

Realme 6i Fiyatı Ne Kadar?

İki farklı renk seçeneği bulunan Realme 6i, 180 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. Bir üst özellikli modelinin fiyatı ise 250 dolar.