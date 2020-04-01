Razer Blade Stealth 2020 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Razer, 120 Hz yenileme hızı gibi dikkat çeken özelliklere sahip, yenilenen Razer Blade Stealth 2020 oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu. Bizleri 13,3 inçlik ekran ile karşılayan model, 1080p çözünürlüklü ekranında, bahsedildiği gibi, 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca modelin 4K çözünürlüklü dokunmatik panel olan opsiyonu da mevcut.

Razer Blade Stealth 2020 Özellikleri

Performans tarafına baktığımızda da; gücünü Intel Core i7-1065G7 işlemcisinden, GeForce GTX 1650 Ti ekran kartından (GeForce GTX 1650 versiyonu da mevcut) ve 16 GB LPDDR4 3733 MHz RAM belleğinden alan cihaz, güncel oyunların altından en yüksek ayarlarda rahatlıkla kalkabiliyor.

İnce yapısıyla şık bir görünüm sunan oyuncu dizüstü bilgisayarı Razer Blade Stealth 2020, tercih edildiğinde Razer Core X eGPU (harici ekran kartı) ile daha güçlü bir oyun canavarına dönüşebiliyor. Ayrıca cihazda 512 GB SSD bulunuyor. Batarya performansında da 8 saatlik kullanım vadediyor.

Razer Blade Stealth 2020 Fiyatı Ne Kadar?

120 Hz 1080p ve GeForce GTX 1650 ekran kartlı versiyonu 1.850 dolar olan cihaz, GeForce GTX 1650 Ti ekran kartıyla 2.000 dolar olarak listelenmiş.

4K dokunmatik panelli versiyon için de kullanıcılar 2.250 doları gözden çıkarmalılar.