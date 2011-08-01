Popüler Oyun Sifu'nun Sinema Macerası Başlıyor!

Netflix, dövüş sanatları dünyasını konu alan popüler oyun Sifu’yu sinemaya uyarlama kararı aldı. Bu proje kapsamında, platform senaryo için Labirent serisinin yazarı T.S. Nowlin ile anlaşma imzaladı. Bu haber, özellikle oyunun tutkulu hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Sifu’nun Sinema Macerası Başlıyor

2022’de Sloclap tarafından geliştirilen ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Sifu, ilk üç haftasında bir milyondan fazla satış rakamına ulaşarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Oyun, bir dövüş sanatları öğrencisinin, ustasının öcünü almak için çıktığı zorlu yolculuğu anlatıyor. Bu çarpıcı hikaye, şimdi beyaz perdede izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmin yapım sürecinde, aksiyon sinemasının önde gelen isimlerinden Chad Stahelski ve 87Eleven Entertainment yer alacak. Stahelski, John Wick serisinin başarısıyla tanınan Jason Spitz ve Alex Young ile birlikte projede yapımcı olarak görev alacak. Ayrıca, Tomb Raider ve Just Cause gibi oyun uyarlamalarıyla bilinen Story Kitchen da yapım ekibine katıldı.

Netflix, yaptığı açıklamada, “Sifu’nun derinlemesine işlenmiş hikayesi ve benzersiz oynanış mekanikleri, onu sinemaya uyarlamak için mükemmel bir aday haline getiriyor. Chad Stahelski’nin yaratıcı vizyonu ve T.S. Nowlin’in senaryo yeteneğiyle, bu projenin oyun temelli içeriklerimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Ekip ve Gelecek Projeler

T.S. Nowlin, daha önce Maze Runner ve The Adam Project gibi başarılı filmlerin senaryosunu yazmış deneyimli bir isim. Chad Stahelski ve ekibi ise şu anda Highlander ve Ghost of Tsushima gibi merakla beklenen projeler üzerinde çalışıyor.

Netflix’in bu hamlesi, Omar Sy’nin başrolünde olduğu Extraction dizisinin ardından geldi. Bu adım, platformun aksiyon ve oyun uyarlamalarına olan ilgisini bir kez daha gösterdi. Sifu filminin, Netflix’in bu alandaki varlığını güçlendireceği ve yeni bir izleyici kitlesi çekeceği düşünülüyor.

Peki siz Sifu’nun sinema uyarlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu proje, oyunun ruhunu başarıyla yansıtabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.