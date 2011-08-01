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Plesk'te OPcache Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Öğrenelim!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:40 - Tarih: 20 Ocak 2021 - Yorum: 0

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Plesk'te OPcache Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Öğrenelim!Geçtiğimiz zamanlarda Plesk'te OPcache açmak ile ilgili olarak adımları paylaşmıştık. Ancak zaman zaman OPcache'nin sorunsuz olarak çalışıp, çalışmadığından emin olmanız gereken durumlar olabilir. Bunun için ise, yapılması gerekenler oldukça basittir. Plesk'teki alan adınıza ait PHP Settings bölümüne girdikten sonra, phpinfo sayfasına da giriş yaparak, açılan sayfada Zend OPcache başlığını arayınız. Akabinde ilgili parametreler, aşağıdaki görseldeki gibi görünüyor ise, OPcache teknolojisi sunucunuzda sıkıntısız olarak çalışıyor demektir.

AYRICA: PHP OPcache Nedir? PHP İsteklerini Hızlandırmak

Plesk'te OPcache Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Öğrenelim!

Plesk'te OPcache Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Öğrenelim!

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