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Plesk'te Kullanmadığımız Servisleri Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:48 - Tarih: 31 Mayıs 2021 - Yorum: 0

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Plesk'te Kullanmadığımız Servisleri KaldıralımPlesk Obsidian sürekli olarak geliştirilen bir yazılım. Ancak çok fazla aktive durumda olan servis var ise, bu gibi durumlar RAM ve CPU kullanımını artırabilmektedir. Bu yüzden, dilerseniz Plesk'te aktif olarak kullanmadığınız servisleri tamamen kaldırmak mümkün kılınmıştır. Plesk uygulama (servis) kaldırmak için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Dilerseniz, hemen ilgili adımlara göz atalım.

AYRICA: Plesk'te Sadece IP Adresi ile Erişimi İptal Edelim

Plesk'te Kullanmadığımız Servisleri Kaldıralım

1) Öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklayalım.

Plesk'te Kullanmadığımız Servisleri Kaldıralım

2) Plesk > Updates bağlantısına tıklıyoruz.

Plesk'te Kullanmadığımız Servisleri Kaldıralım

3) Açılan sayfadaki Add/Remove Components bağlantısına tıklayalım.

Plesk'te Kullanmadığımız Servisleri Kaldıralım

4) Kaldırmak istediğimiz servisin yanındaki butona tıklayalım.

Plesk'te Kullanmadığımız Servisleri Kaldıralım

5) Continue butonuna tıklayarak kaldırma işlemini başlatabiliriz.

Plesk'te Kullanmadığımız Servisleri Kaldıralım

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