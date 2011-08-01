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Plesk Obsidian'da "Change View" Sekmesini Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 00:16 - Tarih: 10 Şubat 2020 - Yorum: 0

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Plesk Obsidian'da "Change View" Sekmesini KaldıralımPlesk Obsidian'da birden fazla görünüm biçimi bulunuyor. Bu yüzden, sol menüdeki "Change View" adlı sekmeyi görmüş olmalısınız. Bu sekme ile, mevcut panel görünümleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ancak dilerseniz ve kullanmıyorsanız, Change View bağlantısını kalıcı olarak kaldırmanız mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek, Plesk Obsidian'da Change View sekmesini kaldırma konusunda bilgi edinebilirsiniz.

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Plesk Obsidian'da "Change View" Sekmesini Kaldıralım

1) Öncelikle, Change View sekmesindeki "x" butonuna tıklayın.

Plesk Obsidian'da "Change View" Sekmesini Kaldıralım

2) Açılan pencerede ise Yes butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Plesk Obsidian'da "Change View" Sekmesini Kaldıralım

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