Plesk Obsidian'da birden fazla görünüm biçimi bulunuyor. Bu yüzden, sol menüdeki "Change View" adlı sekmeyi görmüş olmalısınız. Bu sekme ile, mevcut panel görünümleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ancak dilerseniz ve kullanmıyorsanız, Change View bağlantısını kalıcı olarak kaldırmanız mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek, Plesk Obsidian'da Change View sekmesini kaldırma konusunda bilgi edinebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Domain Suspend Nasıl Yapılır?

Plesk Obsidian'da "Change View" Sekmesini Kaldıralım

1) Öncelikle, Change View sekmesindeki "x" butonuna tıklayın.

2) Açılan pencerede ise Yes butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.