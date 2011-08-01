Pixar'ın Yeni Animasyon Filmi Soul'dan Yeni Teaser Geldi

Disney ve Pixar'ın ortak yapımı olan ve Up ve Inside Out (Ters Yüz) gibi yapımlara imza atan Pete Docter'ın yönettiği yeni animasyon filmi Soul için yeni teaser geldi. Normalde geçtiğimiz ay gösterime girmesi beklenirken, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen yapım, hayali olan caz müzisyenliğine farklı sebeplerden ulaşamayan öğretmen Joe'nun hayatını işleyecek.

Soul animasyon filmi 20 Kasım 2020 tarihinde ülkemizde gösterime girecek. Animasyon filminden yayınlanan yeni teaserı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Soul Teaser İzle