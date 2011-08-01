Veritabanı sorgu hızı için MySQL depolama motorları ve kullanım alanları oldukça önemlidir. Çünkü bazı depolama motorları SELECT sorgularında hızlı iken, bazı depolama motorları ise UPDATE işlemlerinde hızlıdır. Dolayısı ile, sunucunuzdaki tüm depolama motorlarını görüntülemek isteyebilirsiniz. Böylelikle, phpMyAdmin ile seçim yapabilirsiniz. Depolama motorlarını öğrenmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: phpMyAdmin ile Tüm Değişken ve Değerlerini Öğrenelim

phpMyAdmin ile Sunucudaki Depolama Motorlarını Öğrenelim

1) Öncelikle phpMyAdmin'deki Motorlar bölümüne giriş yapıyoruz.

2) Karşımıza mevcut olan depolama motorları listesi çıkacaktır.