Öncelikle dilerseniz, PHP Xdebug nedir sorusunu yanıtlandırmak isteriz. Xdebug, PHP için geliştirilen bir hata ayıklayıcı olup, ilgili script içerisindeki olası hataları ve bu hataların kaynak tüketimini nasıl minimize edebileceğinize yönelik bilgi edinmenizi sağlayan faydalı bir eklentidir. Ancak çalışır durumda olan bir web sitesi için aktive edildiğinde, Apache + PHP konusunda performans sorunlarına, daha yavaş sorgular gibi durumlara sebebiyet verebilmektedir.

AYRICA: PHP "file_uploads" Nedir? Plesk'te Nasıl Açılır?

Dolayısı ile gerekli olmadığı takdirde, ilgili eklentinin kapalı olmasını birçok kaynak tavsiye etmektedir. Plesk'te Xdebug kapatmak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

PHP "Xdebug" Nedir? Plesk'te Nasıl Kapatılır?

1) Öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklayın.

2) Ardından PHP Settings bağlantısına tıklıyoruz.

3) Kullandığınız PHP sürümüne ait bağlantıya tıklayın.

4) Açılan sayfadaki seçeneklerdeki "xdebug" seçeneğindeki onayı kaldırın.

5) OK adlı butona tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.