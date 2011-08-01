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PHP "file_uploads" Nedir? Plesk'te Nasıl Açılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:50 - Tarih: 20 Ocak 2021 - Yorum: 0

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PHP "file_uploads" Nedir? Plesk'te Nasıl Açılır?PHP'nin file_uploads adlı fonksiyonu ile dosya yükleme işlemleri sağlanabilmektedir. Aslında bu özellik default olarak açık konumdadır. Ancak bazı sunucularda, gerekmeyeceği öngörülen yazılımlar için, devre dışı bırakılabilmektedir. WordPress gibi bir içerik yönetim sistemi kullanıyor iseniz, görsel v.b. yüklemek için file_uploads özelliğinin ise aktive olması gerekmektedir. Plesk'te file_uploads açmak için ise, alan adınızın PHP Settings bölümüne giriş yaptıktan sonra, ilgili seçeneği "on" konumuna getirmeniz yeterli olacaktır. İlgili bölüme ait görseli ise hemen aşağıda paylaşıyor olacağız.

AYRICA: PHP "output_buffering" Nedir? Plesk'te Nasıl Kapatılır?

PHP "file_uploads" Nedir? Plesk'te Nasıl Açılır?

PHP "file_uploads" Nedir? Plesk'te Nasıl Açılır?

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