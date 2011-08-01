PHP'nin output_buffering adlı özelliği hakkında yeterince araştırma yaptığıma inanıyorum. Sonuç olarak ise, output_buffering nedir, sorusunu şu şekilde yanıtlamak istiyorum. Normal şartlarda bir PHP dosyasındaki veriler, çağırıldığı an tarayıcıya gelmeye başlar. Ancak biz istersek bu özellik sayesinde, output_buffering parametresini On ile tamamen açarak veya belirli bir boyut (4096 gibi) belirterek, PHP dosyalarındaki birtakım verilerin tarayıcıya gönderilmeden önce bir süre tutulmasını, yani belirli bir süre çerçevesinde tutulup, daha sonra ekrana basılmasını sağlayabilmekteyiz.

AYRICA: Plesk'te "phpinfo" Sayfası Nerededir? Nasıl Görüntülenir?

PHP "output_buffering" Nedir? Plesk'te Nasıl Kapatılır?

Bu süreçte ihtiyaçlarınıza göre, ilgili veriler ekrana basılmadan önce, bu verileri bir değişken ile çevreleyerek, ekrana yansıtmayı tercih edebilirsiniz. Bu durum, tamamen ihtiyaçlarınıza göre şekillenecek bir durum olup, yaptığım araştırmaların ardından, standart bir WordPress kullanımında, ilgili parametrenin açık olmasına gerek olmadığı dile getirilebilmektedir.

En azından, komplike eklentiler kullanmıyorsanız, bu yönde bir ihtiyaç da duymazsınız. Ayrıca PHP verilerinin direkt ekrana yansımasının da spesifik bir sakıncası olmayacaktır. Plesk'te output_buffering kapatmak için ise, alan adınızın PHP Settings sayfasına girdikten sonra, "Additional directives" adlı kutucuğa aşağıdaki parametre bilgisini eklemeniz yeterli olacaktır.