PHP'deki başlangıç etiketinin kısa kullanımının maalesef ki birçok olumsuz tarafı olabilir. Örneğin, bu yönde kullanım sağladığınız bir projenizi, farklı ve bu özelliğin deaktif olduğu, aktif de edilemeyeceği bir hosting servisine taşıdığınızda, olası problemler ile karşılaşmanız yüksek olasılıktır. Bu yüzden short_open_tag kapatmak oldukça mantıklı olacaktır. Plesk'te short_open_tag kapatmak için ise, alan adınızın PHP Settings sayfasına girdikten sonra, ilgili seçeneği off konuma getirmeniz ve değişiklikleri kayıt etmeniz yeterli olacaktır. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır. Tüm işlemler bu kadar...

AYRICA: PHP "allow_url_fopen" Nedir? Plesk'te Nasıl Kapatılır?

PHP "short_open_tag" Nedir? Plesk'te Nasıl Kapatılır?