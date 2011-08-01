Öncelikle, allow_url_fopen nedir, bu konuyu açıklamak gerekiyor. Bir PHP fonksiyonu olan allow_url_fopen açık olması durumunda, harici kaynaklar vasıtası ile veri ve dosya dahil etme konusunda izin verilmesini sağlamaktadır. Dolayısı ile web sitenizde bu yönde gerekli bir durum olması durumunda, bu özellik yardımcı olabilir. Ancak bu özellik doğru kullanılmadığı takdirde, maalesef büyük bir güvenlik riski oluşturabilmektedir. Hatta bu yüzden birçok hosting firması, paylaşımlı hosting sunduğu sunucularında bu özelliği kapalı konumda tutmaktadır. Eğer web sitenizde bu yönde bir kod dizisi kullanmıyorsanız, allow_url_fopen kapatmak çok daha mantıklıdır.

AYRICA: PHP "output_buffering" Nedir? Plesk'te Nasıl Kapatılır?

PHP "allow_url_fopen" Nedir? Plesk'te Nasıl Kapatılır?

Plesk'te "allow_url_fopen" kapatmak için ise, alan adınızın PHP Settings bölümüne giriş yaptıktan sonra, ilgili seçeneği off konuma getirmeniz yeterli olacaktır. İlgili seçeneğe ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.