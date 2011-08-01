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Photoshop'taki "Place" Özelliği Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:27 - Tarih: 26 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Photoshop'taki "Place" Özelliği Nedir? Ne İşe Yarar?Photoshop'un en sevdiğim özelliği, Place adlı özelliği olabilir. Peki, nedir bu Place adlı özellik? Photoshop'ta yer alan Place, oluşturduğunuz boş bir sayfanın boyutlarında, eşit olacak şekilde, yeni bir fotoğraf eklemesi yapabilmenize olanak tanır. Yani boş sayfa üzerine ekleyeceğiniz fotoğrafı otomatik olarak boyutlandırarak, ilgili sayfaya sığacak şekilde yapılandırır. Bu ise, zamandan kazanmanızı sağlamaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu özelliği kullanabilirsiniz.

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Photoshop'taki "Place" Özelliği Nedir? Ne İşe Yarar?

1) Öncelikle Photoshop'a giriş yapalım.

Photoshop'taki "Place" Özelliği Nedir? Ne İşe Yarar?

2) File > New... ile yeni bir sayfa oluşturalım.

Photoshop'taki "Place" Özelliği Nedir? Ne İşe Yarar?

3) OK butonu ile sayfamızı aktive edelim.

Photoshop'taki "Place" Özelliği Nedir? Ne İşe Yarar?

4) File > Place... ile dilediğimiz fotoğrafı seçerek, boş sayfaya yerleştirebiliriz.

Photoshop'taki "Place" Özelliği Nedir? Ne İşe Yarar?

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