Koyu mod (dark mode), göz yorgunluğunu azaltması, gece kullanımda daha konforlu bir deneyim sunması ve cihazın pil ömrünü uzatması gibi avantajlarla birçok kullanıcı tarafından tercih edilen bir arayüz seçeneğidir. Popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan Photomator, bu mod seçeneğini desteklemektedir. Peki, Photomator uygulamasında koyu mod nasıl açılır? Dilerseniz, hep birlikte öğrenelim!

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Photomator Uygulamasında Koyu Mod Nasıl Açılır?

Öncelikle, Photomator uygulamasını açın. Uygulama açıldıktan sonra, ekranın sol üst köşesinde yer alan "Photomator" sekmesine tıklayın ve açılan menüden "Settings..." seçeneğine tıklayın. Ardından, "Appearance" bölümünde yer alan "Dark" seçeneğine tıklayarak, koyu modu aktif edebilirsiniz.

Photomator'un koyu mod seçeneği, hem profesyonel düzenleme süreci hem de göz konforu açısından oldukça faydalıdır. Denemeyi düşünebilirsiniz.