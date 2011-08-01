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Paranormal Activity: Next of Kin için İlk Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:38 - Tarih: 07 Ekim 2021 - Yorum: 0

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Paranormal Activity: Next of KinPopüler korku filmi serisi Paranormal Activity'nin yeni filmi, Paranormal Activity: Next of Kin için ilk fragman paylaşıldı. Yönetmenliğini William Eubank, senaristliğini ise Christopher Landon'ın üstlendiği film, 29 Ekim tarihinde vizyona girecek. Seriyi seviyorsanız, gelecek yeni filmi de izlenecekler listenize ekleyebilirsiniz. Filmin paylaşılan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Paranormal Activity: Next of Kin Fragman İzle

Paranormal Activity: Next of Kin Fragman İzle


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