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Pac-Man Oyunu Film Oluyor

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 20:29 - Tarih: 10 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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Pac-Man İlk olarak ABD'de tanıtıma çıkarılan, 1980'lerin popüler atari oyunu Pac-Man canlı aksiyon filmi olarak sinema dünyasına girmeye hazırlanıyor. Filmin yapımcılığını Japon şirket Bandai Namco Entairment ve filmin geliştiriciliğini ise Sonic the Hedgehog yapımcısı Chuck Williams yapacak.

Pac-Man Film Oluyor

Pac-Man bilindiği üzere madeni para ile oynanan popüler bir oyundu. Pac-Man, hayaletler tarafından kaçarken, giderek zorlaşan labirentlerdeki ödül topçuklarını yiyordu.

Açıkçası böyle bir oyun teması, beyaz perdeye nasıl aktarılacak merak ediyoruz. Filmin senaryosuna, oyuncu kadrosuna ve vizyon tarihine dair net bir bilgi yok. Film hala geliştirilme aşamasında olduğu için iptal edilmesi de mümkün. Gelişmeler nasıl ilerleyecek hep birlikte göreceğiz.


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