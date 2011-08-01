Monster Notebook, yeni oyuncu monitörü "Aryond A27 V1.1"i satışa sundu. 27 inçlik modern tasarımlı oyuncu monitörü, 240 Hz yenileme hızıyla akıcı bir oyun deneyimini 1920×1080 piksel VA panelle sunuyor. 400 nit parlaklık, 1 ms tepki süresi ve 3000:1 kontrast oranı sunan monitör, AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync destekleri ile geliyor.

Farklı kullanım senaryoları için dört farklı modu bünyesinde bulunduran Monster Aryond A27 V1.1, arkasında yer alan LED aydınlatmalar ile oyuncular için ayrı bir şıklığa sahip. Satış fiyatı 1.999 TL seviyelerinde açıklanan oyuncu monitörü, markanın internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor.