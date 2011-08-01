Örümcek Adam Üçlemesi Netflix'e Geliyor

Netflix’in twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Örümcek Adam üçlemesi 1 Ağustos’tan itibaren Netflix’e geliyor. Ünlü film yönetmeni Sam Raimi'nin yönettiği Örümcek Adam serisi, Netflix kullanıcıları tarafından izlenebilecek.

Örümcek Adam serisinin başrolünde bildiğiniz üzere Tobey Maguire ve William Dafoe vardı. Örümcek Evrenine yakından bakış atmamızı sağlayan bu seri, şimdi Netflix kullanıcılarıyla buluşturulacak. Ünlü platformun kullanıcıları tarafından, Örümcek Adam serisini sevenler için 1 Ağustos’tan itibaren Tobey Maguire’i yeniden izlemek harika olacak.

Kim bilir, belki Tobey Maguire yeniden Örümcek Adam olarak ekranlara dönebilir? Onu Örümcek Adam olarak, Spider-Man: No Way Home filminde görmek, izleyiciyi oldukça heyecanlandırmıştı.