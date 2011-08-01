Oppo'dan Yeni Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon: Oppo A59 5G

Oppo, 5G destekleyen yeni akıllı telefon modeli Oppo A59 5G'yi kullanıcılarla buluşturuyor. Oppo A58 5G'nin başarılı geçmişini devralan bu model, düz kenarları ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. İşte modelin teknik özellikleri ve fiyatı...

Oppo A59 5G Teknik Özellikleri

6.56 inçlik bir LCD ekranla gelen Oppo A59 5G, 1612 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. 90 Hz yenileme hızı ve 720 nit maksimum parlaklık, kullanıcıları etkileyici bir görsel deneyime davet ediyor.

MediaTek Dimensity 6020 işlemcisiyle güçlendirilen telefon, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Akıcı bir deneyim ve geniş depolama kapasitesi, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun bir performans sunuyor.

Arka tarafta 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunan çift kamera kurulumu, çeşitli çekim senaryoları için geniş bir olanak yelpazesi sunuyor. Ön tarafta da damla çentik tasarımında konumlanan 8 MP selfie kamerası, net ve canlı özçekimler için ideal bir seçenek sunuyor. Net ve detaylı fotoğraflar, Oppo A59 5G ile elinizin altında.

5.000 mAh pil kapasitesiyle donatılan cihaz, gün boyu süren kullanım imkanı tanıyor. Ayrıca, 33W hızlı şarj desteği sayesinde enerji sorunlarından kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Oppo A59 5G, IP54 sertifikası, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı noktası gibi kullanışlı özelliklere sahiptir. Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 arayüzüyle kutudan çıkan telefon, altın ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor.

Oppo A59 5G Fiyatı

Oppo A59 5G'nin fiyatı 180 dolar olarak belirlendi. Hindistan'da satışları 25 Aralık'ta başlayacak olan cihaz, daha sonra diğer ülkelerde de kullanıcılarla buluşacak. Yüksek performans ve uygun fiyatıyla Oppo A59 5G, 5G teknolojisine geçiş yapmak isteyenler için çekici bir seçenek sunuyor.