Oppo, Yeni Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonu A2 5G'yi Duyurdu

Oppo, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor ve son eklemesi olan Oppo A2 5G modeli ile uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza geliyor. Peki, akıllı telefon neler sunuyor? İşte Oppo A2 5G'nin özellikleri ve fiyatı;

Oppo A2 5G Özellikleri

Oppo A2 5G, 6.72 inç boyutunda ve 2400x1080 çözünürlüklü olup 90 Hz tazeleme hızı ve 680 nit parlaklık sunan bir LCD ekran ile geliyor. Delikli ekran tasarımı ile modern bir görünüme sahip ve cihazın ağırlığı 193 gram. Ayrıca cihaz IP54 sertifikası ile suya dayanıklılık sunmakta.

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 6020 işlemci bulunuyor. Bu yonga seti, 7 nm mimariye sahip ve 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76 çekirdekleri ile 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerini içeriyor. Grafik performansı için ise Mali-G57 MC2 grafik birimini kullanıyor.

Kamera tarafına baktığımızda ön tarafta 8 MP bir selfie kamerası bulunurken, arka tarafta 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı sensör ile LED flaş içeren bir kamera adası yer alıyor.

Oppo A2 5G, 12 GB LPDDR4x RAM ve 256/512 GB UFS 2.2 depolama seçenekleri ile geliyor. Cihaz, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor ve 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 sürümünü çalıştırıyor.

Oppo A2 5G Fiyatı Ne Kadar?

Oppo A2 5G, iki farklı konfigürasyon seçeneği ile sunulacak. 12 GB RAM + 256 GB depolama seçeneği 232 dolar, 12 GB RAM + 512 GB depolama seçeneği ise 246 dolar olarak fiyatlandırıldı.

Oppo A2 5G, ilk olarak Çin'de satışa sunulacak ve daha sonra küresel pazarlarda da kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Bu uygun fiyatlı akıllı telefon, ekran, işlemci ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor ve bütçe dostu bir seçenek sunuyor.