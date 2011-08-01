OPPO Reno 14 Pro Tanıtıldı: Yeni Amiral Gemisi Globalde!

OPPO, merakla beklenen Reno 14 Pro modelini global pazarda tanıttı. Güçlü teknik donanımı ve modern tasarımıyla dikkat çeken cihaz, özellikle ekran ve kamera tarafında sunduklarıyla öne çıkıyor. İşte akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı...

OPPO Reno 14 Pro Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatı

Ekran ve Tasarım Özellikleri

Yeni modelde, 6.83 inç düz LTPS OLED ekran yer alıyor.

Ekran, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit tepe parlaklık gibi özellikler sunarken, 3840Hz PWM karartma teknolojisi sayesinde göz sağlığını korumaya da yardımcı oluyor.

Ekran altı parmak izi sensörü, cihazın güvenlik donanımına entegre edilmiş durumda.

Kamera ve İşlemci Donanımı

Telefonun arka bölümünde, 50 MP çözünürlüklü üçlü kamera dizilimi bulunuyor.

Bu kurulumda ana sensöre ek olarak ultra geniş açılı ve 3.5x telefoto lens yer alıyor. Ön tarafta ise otomatik odaklamalı 50 MP selfie kamerası dikkat çekiyor.

MediaTek Dimensity 8450 işlemcisinden güç alan cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile destekleniyor. ColorOS 15 arayüzüyle çalışan model, Android 15 tabanlı olarak kutudan çıkıyor.

Batarya ve Diğer Donanımlar

6200 mAh kapasiteli batarya, 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.

5400mm² buhar odası soğutma sistemi, cihazın ısınmasını engellemeye yardımcı oluyor. Ayrıca cihazda çift hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, IR blaster gibi bağlantı seçenekleri mevcut.

Cihaz; IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları ile suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Gövdesi alüminyum alaşımdan, kalınlığı 7.48 mm ve ağırlığı 201 gram.

Fiyat ve Renk Seçenekleri

OPPO Reno 14 Pro, Siyah Sis Grisi ve Göz Alıcı Beyaz renk seçenekleriyle geliyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesine sahip sürümün satış fiyatı 815 dolar olarak açıklandı.