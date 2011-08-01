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OPPO A31 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:13 - Tarih: 16 Şubat 2020 - Yorum: 0

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OPPO A31OPPO, yeni akıllı telefonunu duyurdu. Ülkemizde de satılma ihtimali olan OPPO A31, damla çentikli tasarımıyla karşımıza çıkıyor. 6.5 inçlik HD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, parmak izi sensörünü arkasında taşıyor.

OPPO A31 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

OPPO A31 Özellikleri ve Fiyatı

MediaTek Helio P35 işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden gücünü alan cihaz, 4.230 mAh batarya ve microSD desteği ile arttırılabilen 128 GB dahili depolama ile geliyor.

Kamera tarafında da cihazın ön tarafında 8 MP selfie kamerasını, arka tarafında da 12 MP ana + 2 MP portre + 2 MP makro lenslerden oluşan üçlü kamerayı görüyoruz.

Kutusundan Android Pie işletim sistemi ve ColorOS 6.1 arayüzü ile çıkan OPPO A31, yurt dışı fiyatı olarak yaklaşık 190 dolar ile gelecek.

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