OpenAI'nin en yeni çok modlu (multimodal) yapay zeka modeli GPT-4.1, artık ChatGPT'de kullanıma sunulmaya başlandı. Şirketin Çarşamba günü yaptığı duyuruya göre, GPT-4.1 modeli artık Plus, Pro ve Team dahil olmak üzere tüm ücretli ChatGPT kullanıcıları tarafından model seçim menüsünden erişilebilir durumda. Şimdilik ücretsiz kullanıcılar bu güncellemeden yararlanamıyor, ancak OpenAI, Enterprise ve Eğitim (Edu) kullanıcılarına da "önümüzdeki haftalarda" erişim sağlanacağını belirtti.

GPT-4.1 Mini Artık Varsayılan Model

GPT-4.1’in yanı sıra, geçtiğimiz yıl daha uygun fiyatlı ve verimlilik odaklı bir seçenek olarak tanıtılan GPT-4o mini modeli de ChatGPT’de varsayılan model olarak GPT-4.1 mini ile değiştiriliyor. Bu değişiklik yalnızca ücretli hesaplar için değil, ücretsiz kullanıcılar için de geçerli olacak. Ücretli kullanıcılar da artık model seçim menüsünde GPT-4o mini yerine GPT-4.1 mini seçeneğini görecekler.

GPT-4.1 Kodlama ve Performans Avantajları

OpenAI’nin açıklamasına göre, hem GPT-4.1 hem de GPT-4.1 mini modelleri, kodlama görevleri ve talimat takibi gibi işlemler için optimize edildi ve önceki modeller olan GPT-4o ile GPT-4o mini’ye kıyasla genel olarak üstün performans gösteriyor. Üstelik her iki model de 1 milyon bağlam (context) belirteci desteği sunuyor. Bu, yapay zekanın işleyebileceği metin, görsel veya video uzunluğunu tanımlayan bir ölçüt ve GPT-4o’nun 128.000 belirteçlik sınırının çok üzerinde. Ayrıca OpenAI, hız iyileştirmelerinin de GPT-4.1’i günlük kodlama görevleri için daha cazip hâle getirdiğini vurguluyor. Bu sayede, Nisan ayında tanıtılan güçlü o3 ve o4-mini akıl yürütme modellerine kıyasla daha verimli bir kullanım sunuluyor.

GPT-4.1 ve GPT-4.1 mini modelleri, geçtiğimiz ay geliştiricilere sunulmuştu. Bu modellerle birlikte tanıtılan GPT-4.1 Nano, OpenAI tarafından şimdiye kadarki "en küçük, en hızlı ve en ucuz" model olarak tanımlanmıştı. Ancak, GPT-4.1 Nano, bu yeni model dağıtımının bir parçası değil ve ChatGPT’ye ne zaman entegre edileceği (veya edilip edilmeyeceği) henüz belirsizliğini koruyor.