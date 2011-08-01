OpenAI, ChatGPT'ye Geçmiş Sohbetleri Hatırlama Özelliği Getirdi

OpenAI, ChatGPT'ye kullanıcıların önceki sohbet içeriklerini hatırlamasını sağlayan yeni bir "hafıza" özelliği eklediğini duyurdu. Bu özellikle kullanıcılar, daha kişiselleştirilmiş ve alakalı yanıtlar alabilecek. "Kaydedilen anıları referans al" seçeneğiyle kullanılabilen bu yeni fonksiyon, ilk olarak ChatGPT Pro ve Plus abonelerine sunuluyor. Ancak AB ülkeleri, Birleşik Krallık ve birkaç Avrupa ülkesinde, yerel düzenlemeler nedeniyle biraz daha gecikmeli kullanıma açılacak.

ChatGPT için Eski Sohbet Geçmişini Hatırlama Özelliği Eklendi

Ücretsiz kullanıcılar için henüz bir tarih açıklanmazken, kullanıcıların hafıza özelliğini kapatma veya yönetme seçenekleri de bulunuyor. Ayrıca, ChatGPT'ye kaydedilen bilgileri sorma ve geçici sohbet modunu kullanma gibi alternatifler de mevcut olacak.

Geçtiğimiz yıl benzer bir özellik manuel taleple aktif hâle getirilirken, yeni güncelleme bunu daha otomatik ve kullanıcı dostu hâle getiriyor.