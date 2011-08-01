macOS kullanıcıları için sistem performansını korumak, zamanla biriken gereksiz dosyaları temizlemek ve hataları gidermek oldukça önemlidir. Bu noktada OnyX, Mac'inizin bakımını kolayca yapmanızı sağlayan en popüler uygulamalardan biridir. Üstelik tamamen ücretsizdir. Aşağıdaki adımları izleyerek, macOS cihazınız için kolaylıkla sistem bakımı yapabilirsiniz.

OnyX ile macOS Sistem Bakımı Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle, OnyX uygulamasını açın.

2) OnyX açıldığında sizden sistem doğrulaması için yönetici parolanızı isteyecektir. İlgili şifrenizi girin ve "OK" butonuna tıklayın.

3) Üst menüden "Maintenance" sekmesine tıklayın.

3) Açılan pencerede yer alan bakım işlemlerinden dilediğinizi seçin veya değiştirmeden de bırakabilirsiniz. Ardından, sağ alt köşede yer alan "Run Tasks" butonuna tıklayın.

4) Biraz bekledikten sonra, işlemler başlayacak ve Mac’iniz birkaç dakika boyunca bakım işlemlerini gerçekleştirecektir. OnyX işlemleri tamamlandığında Mac’iniz yeniden başlatılabilir. Bu normaldir ve değişikliklerin uygulanması için gereklidir. Sonrasında fark edilir düzeyde bir performans artışı, daha hızlı açılış ve kapanış süreleri gözlemlenebilir.

OnyX ile macOS sistem bakımı yapmak, bilgisayarınızın daha uzun ömürlü, stabil ve hızlı çalışmasını sağlar. Sistemin görünmeyen arka plan işlemlerini temizleyerek performans sorunlarını ortadan kaldırır. Eğer Mac’iniz yavaşlamaya başladıysa veya sık sık hata veriyorsa, OnyX sizin için güçlü ve güvenli bir çözüm olacaktır.