OnePlus Nord N300 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Çinli şirket OnePlus, yerel pazarlara özel, Nord N serisine yeni bir akıllı telefon daha ekledi. Orta segmente hitap eden, yeni bütçe dostu Nord N300, bir önceki modele göre daha dikkat çekici teknik detaylara sahip gibi görünüyor.

OnePlus Nord N300 Özellikleri

Yeni OnePlus Nord N300, 90Hz yenileme hızına, 6,56 inç geniş, HD+ LCD ekran modeline sahip bir model olarak karşımıza çıkıyor. 5G, çift SIM, 5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj kapasitesiyle orta segment akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan telefon, microSD ile 1 TB’a kadar depolama imkânı sunabiliyor. Ek olarak bir önceki modelden farklı olarak, Nord N300 48MP + 2 MP arka kamerasıyla dikkat çekiyor. Ön kamera ise 16MP özelliğine sahip durumda.

Gücünü, MediaTek Dimensity 810 yonga setinden alan Nord N300, kutudan Android 13 ile çıkacak. Son olarak telefonun parmak izi okuyucusunun, modelin yan tarafına entegre edildiğini belirtelim.

OnePlus Nord N300 Fiyatı Ne Kadar?

Bütçe dostu akıllı telefon, 3 Kasım’da ön siparişe açılacak ve 228 dolardan satışa sunulacak.