OnePlus 11 Pro Özellikleri Sızdırıldı!

Geçtiğimiz aylarda OnePlus 10 serisini tanıtan amiral gemi üreticisi OnePlus’ın, önümüzdeki süreçte tanıtmayı planladığı OnePlus 11’in özellikleri sızdırıldı. Sızdırılan teknik detaylara baktığımızda, OnePlus 11’in, oldukça dikkat çekici olduğunu görüyoruz.

OnePlus 11 Pro Özellikleri

OnePlus 11 Pro modeli, 6.7 inç QHD+ çözünürlüğe ve delik çentikli AMOLED ekrana sahip olacak gibi görünüyor. Ekranın sol üst köşesinde, 16MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Telefonun arkasında ise, 50MP’lik ana kameraya, 48MP ultra geniş açılı kamera ve 32MP’lik bir telefoto kamera eşlik ediyor.

Snapdragon 8 Gen 2’den güç alacak olan telefon, 100W kablolu hızlı şarj desteğiyle ve 5.000 mAh batarya gücüyle, cihazın şarj yüzdesini birkaç dakika içinde artıracak. Parmak izi okuyucu ise ekrana gömülü olarak gelecek. Telefonun, 8GB RAM ile 128GB depolama alanına ve 16GB RAM ile 256GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Son olarak, 5G ve Wi-Fi 6E bağlantılarını destekleyen OnePlus 11 Pro, Android 13 ile kutusundan çıkacak. Telefonun ne zaman çıkacağı konusunda, henüz net bir tarihin olmadığını belirtelim.