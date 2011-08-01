OnePlus 10T Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus düzenlediği bir etkinlikle merakla beklenen telefon modeli OnePlus 10T’yi tanıttı. Model özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor. OnePlus bir dönem kullanıcıları memnun edemediği için dikkatleri üzerine çekse de, şu sıralar öyle bir durum yok. Satışların oldukça arttığı ve ilgi çeken amiral gemileri ile yeniden kullanıcıların odağı haline gelen OnePlus, 10T modeliyle de istediğini başaracak gibi.

OnePlus 10T Özellikleri ve Fiyatı

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1’den destek alan OnePlus 10T, 6.7 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz AMOLED ekrana sahip.

Akıllı telefon, 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla birlikte kutudan çıkacak. 4800mAh ve 150W Supervooc hızlı şarj özelliğiyle 3 dakikalık bir dolumda %28 şarj seviyesi elde ediliyor. Arkada 50 MP ana kamera, 8 MP geniş açı, 2 MP ultra makro lens kamera bulunuyor. Ön kamera ise 16 MP özelliğine sahip.

Diğer telefon modellerine fark atacak bir özellikle beraber, sorunsuz bir batarya işlevselliği için, telefona soğutma sistemi eklenmiş durumda. 3D Vapor Chamber soğutma sistemiyle birlikte OnePlus 10T rakiplerine göre daha az ısınarak çalışan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak OnePlus 10T, Android 12 sürümü ile kullanılacak.

Cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan modelin fiyatı 649 dolar, 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modeli ise 749 dolar olarak belirlenmiş durumda. Euro fiyatlarında cihaz, 128 GB modeli için 699, 256 GB modeli için ise 799 Euro’dan alıcısını bulacak.