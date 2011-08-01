Nokia, 5G destekli yeni akıllı telefon modelini tanıttı. 6,81 inç Full HD+ çözünürlüklü ekrana sahip olan Nokia 8.3 5G, gücünü Snapdragon 765G işlemciden ve 6 - 8 GB RAM seçeneklerinden alıyor. microSD desteği ile arttırılabilen 64 - 128 GB depolama alternatifleri bulunan telefon, 18W hızlı şarj destekli 4.500 mAh bataryasıyla karşımıza çıkıyor.

Nokia 8.3 5G Özellikleri ve Fiyatı

Kamera tarafında da telefon; ön tarafında 24 MP selfie kamerasına ek olarak, arkasında da 64 MP ana + 12 MP ultra geniş açı + 2 MP derinlik + 2 MP makro kameraları ile dörtlü dizilimi barındırıyor.

Parmak izi sensörüne de sahip olan Nokia 8.3 5G, Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor.

Başlangıç fiyatıyla Avrupa’da 559 euro’dan satılacak olan akıllı telefon, bir üst seviyesi içinse 649 euro fiyat etiketine sahip olacak.