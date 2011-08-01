NeyimVar? Uygulaması Nedir? NeyimVar? Uygulaması Ne İşe Yarar?

Türkiye’de, sağlık şikâyetleri nedeniyle yanlış polikliniklere başvuran hasta adaylarının sayısı oldukça fazladır. Belirli bir şikâyet için, yanlış bir bölüme gidildiğinde, ortaya çıkan vakit kaybı ve diğer hastaların randevu hakkının ihlal edilmesi, sorun olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın, bu tür sorunların önüne geçilebilmesi için vatandaşların hizmetine sunduğu NeyimVar? uygulaması, sağlık şikayetleri nedeniyle, hangi branşa gideceğini bilemeyenler için oluşturulmuştur. Bu içeriğimizde, NeyimVar? uygulaması nedir? Ne işe yarar? sizlerle paylaşmak istiyoruz.

NeyimVar? uygulaması, Sağlık Bakanlığı’nın oluşturmuş olduğu bir uygulamadır. NeyimVar?, hasta adaylarının sisteme girmiş olduğu sağlık şikâyetleri doğrultusunda, şikâyetlerle ilgili sistemin sormuş olduğu soruların cevaplanmasının ardından, hasta adayının doğru branşa yönlendirilmesini sağlar.

Hasta adayı, yaşadığı sağlık şikâyetlerini paylaştıktan sonra, hangi bölüme gideceği konusunda fikir edinmiş olur. Sağlık Bakanlığı’nın, e-Nabız, MHRS gibi sağlık uygulamaları yanında NeyimVar? uygulaması da, vatandaşların işlerini daha kolay halledebilmesine olanak sağlamıştır. Eğer sizler de, sağlık sorunları yaşıyor ancak hangi bölüme gideceğinizi bilemiyor iseniz, NeyimVar? uygulamasını kullanarak fikir edinebilirsiniz. Uygulamaya, e-Nabız, MHRS, e-Devlet üzerinden erişebilirsiniz.