Neyi Nasıl Tamir Edebileceğinizi Öğreten Yararlı Bir Site: iFixit!

Biz insanlar tüketmeyi seviyoruz, haliyle teknolojik aletlerden tutun da, aklınıza gelebilecek birçok eşyayı kullanırken dikkatli olmaya çalışsak da, zaman zaman bu eşyalar bozulabiliyor ve tamir etmek zorunda kalabiliyoruz. Ancak, tamir ettirmeden önce belki biz bir şeyler yapabiliriz diye internette araştırmalar yapıyoruz. Tam da bu noktada işimize yarayabilecek bir site karşımıza çıkıyor. Bu içeriğimizde, iFixit nedir? sizler için açıklıyor olacağız.

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iFixit, insanların bozulan; tablet, televizyon, otomobil, bilgisayar, klima, çamaşır makinesi vb. gibi birçok elektronik alet ya da eşyaların nasıl tamir edilebileceğini aktaran, bunu ücretsiz bir şekilde paylaşan bir site.

iFixit; Kyle Wiens ve Luke Soules tarafından ilk olarak 2003 yılında, dizüstü bilgisayarlarının bozulmasıyla ortaya çıktı.

İkili, dizüstü bilgisayarlarını nasıl tamir edebileceklerini araştırırken -üstelik hiçbir yönlendiricileri yoktu- bir onarım kılavuzuna ihtiyaç duyduklarını fark ettiler. Üstelik hiçbir üretim şirketi, böyle bir onarım kılavuzu yayımlamıyor idi.

İkili bu fikirden yola çıkarak, insanların herhangi bir şeyi tamir etmeleri için onarım kılavuzlarına ücretsiz olarak ulaşabilmesinin önemli olduğuna karar verdi.

Bu noktada iFixit oluşturuldu; böylelikle insanlar, üretim şirketlerine ihtiyaç duymadan, neyi nasıl tamir edebileceği konusunda onarım kılavuzlarına doğrudan ulaşım sağlayabiliyordu. 2023 yılında 20. yılını kutlayan iFixit, son hızla yolculuğuna devam ediyor!

Özel olarak tamir meraklısı, teknisyen ve gönüllülerden oluşan bu tamir topluluğu, aklınıza gelebilecek birçok konuda, neyin nasıl tamir edilebileceğini paylaşıyor.

iFixit içerisine girdiğinizde, çeşitli kategorilerin bulunduğunu görebilirsiniz. Oldukça kapsamlı konular içeren, yine kapsamlı tamir anlatımları ile insanlara yardımcı olan bu siteyi inceleyebilirsiniz.

iFixit: https://tr.ifixit.com/