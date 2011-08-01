Netflix'in Yeni Yerli Dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı için Yeni Fragman

Netflix'in yeni yerli dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın çıkışına az bir zaman kala yeni fragman geldi. Yönetmenliği Emre Şahin tarafından üstlenilen dizinin senaristliğinde de Elif Usman görev alıyor. Sekiz bölümden oluşacak dizi, 3 Mart'ta yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, James Chalmers, Clare Louise Frost ve Jordan J Gallagher gibi isimler yer alıyor. Paylaşılan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Pera Palas'ta Gece Yarısı Yeni Fragman İzle