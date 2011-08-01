Netflix'in Şahmaran Dizisinden Yeni Fragman Geldi!

Netflix’in iddialı dizisi Şahmaran’dan yeni bir fragman paylaşıldı. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’i bir araya getiren, asırlar öncesine uzanan bir aşk hikâyesini anlatacak olan dizi, duyurulduğu günden bu yana merakla bekleniyor.

Dizide, Serenay Sarıkaya’nın hayat verdiği Şahsu karakterinin; annesini kaybettikten sonra, büyük babası ile yüzleşmek için Adana’ya gitmesi ancak burada kendisini hiç beklemediği olayların ortasında bulması anlatılıyor. Dizi 20 Ocak’ta izleyicisi ile buluşacak.

Şahmaran’ın yayınlanan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Şahmaran Fragman İzle