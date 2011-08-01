Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Netflix'in Şahmaran Dizisinden Yeni Fragman Geldi!

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 10:53 - Tarih: 14 Ocak 2023 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Netflix ŞahmaranNetflix’in iddialı dizisi Şahmaran’dan yeni bir fragman paylaşıldı. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’i bir araya getiren, asırlar öncesine uzanan bir aşk hikâyesini anlatacak olan dizi, duyurulduğu günden bu yana merakla bekleniyor.

Netflix Şahmaran Fragman İzle

Dizide, Serenay Sarıkaya’nın hayat verdiği Şahsu karakterinin; annesini kaybettikten sonra, büyük babası ile yüzleşmek için Adana’ya gitmesi ancak burada kendisini hiç beklemediği olayların ortasında bulması anlatılıyor. Dizi 20 Ocak’ta izleyicisi ile buluşacak.

Şahmaran’ın yayınlanan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Şahmaran Fragman İzle


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık