Netflix'in bir süredir yapım aşamasında olan ve merakla beklenen çizgi roman uyarlaması yeni dizisi The Sandman için ilk bakış videosu yayınlandı. Neil Gaiman tarafından yaratılan çizgi roman, 10 bölümlük ilk sezonuyla 2022 yılında karşımıza gelecek. Paylaşılan ilk videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Netflix'in Merakla Beklenen Yeni Dizisi The Sandman'den İlk Video
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:07 - Tarih: 26 Eylül 2021 - Yorum: 0
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