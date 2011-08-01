Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Netflix'in Merakla Beklenen Yeni Dizisi The Sandman'den İlk Video

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:07 - Tarih: 26 Eylül 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


The Sandman NetflixNetflix'in bir süredir yapım aşamasında olan ve merakla beklenen çizgi roman uyarlaması yeni dizisi The Sandman için ilk bakış videosu yayınlandı. Neil Gaiman tarafından yaratılan çizgi roman, 10 bölümlük ilk sezonuyla 2022 yılında karşımıza gelecek. Paylaşılan ilk videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Netflix The Sandman Fragman İzle

The Sandman Netflix İlk Bakış Videosu


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık