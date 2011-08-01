Netflix'e Daha Ucuz ve Reklamlı Bir Abonelik Gelebilir

En çok aboneye sahip olan dijital medya şirketi Netflix, son 10 yıldır ilk kez abone kaybetti. Yapılan açıklamaya göre 2022'nin ilk çeyreğinde 200.000 abone kaybeden platform, 2022'nin ikinci çeyreğinde 2 milyona kadar bir abone kaybı yaşamayı bekliyor. Abone kayıplarına rağmen 220 milyonun üzerinde aboneye sahip olan Netflix, yeni bir abonelik sistemi üzerinde çalışıyor.

Bu sisteme göre kullanıcılar reklam izleyecekler, ancak paket fiyatı daha ucuz olacak. Henüz ne zaman olacağı belli olmasa da daha ucuz olacağından tercih sebebi olabilir.