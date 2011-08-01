Netflix, Yeni Kategorisi "Türk Yapımı"nı Duyurdu

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, içerisinde sadece Türk yapımı içeriklerin yer aldığı yeni kategorisini duyurdu. "Made in Turkey (Türk Yapımı)" isimli kategori, Netflix abonelerine Türk yapımlarını tanıtıyor.
Netflix Türk Yapımı Kategorisi
1.5 milyondan fazla Türk aboneye sahip olan Netflix, ilerleyen dönemlerde 4 yeni Türk dizisini gösterime sunacak.
Platform içerisinde alt kategorilere bölünmüş şekilde (komedi-korku-romantik komedi vb.) sadece yerli yapımları incelemek ve izlemek istiyorsanız, aşağıdaki direkt bağlantıdan Türk Yapımı kategorisine gidebilirsiniz.
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