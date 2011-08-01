Netflix Türkiye'nin En Çok İzlenenleri (2-8 Aralık)

Dijital yayın platformlarının devi Netflix, her hafta olduğu gibi Aralık ayının ilk haftasında da izleyicilerini birbirinden farklı içeriklerle buluşturdu. Geniş içerik kütüphanesi ve sürükleyici yapımlarıyla dikkat çeken platform, Türkiye’de 2-8 Aralık tarihleri arasında en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. İşte o listede yer alan yapımlar ve dikkat çeken detaylar!

Netflix Dizileri: Haftanın En Çok İzlenenleri

Aralık ayına hızlı bir giriş yapan Netflix, dizi tarafında özellikle Asaf ile büyük bir başarı yakaladı. İkinci haftasında da zirvedeki yerini koruyan Asaf, izleyicilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

The Madness ise yine ikinci haftasında listeye güçlü bir şekilde tutunurken, Black Doves ilk haftasında üçüncülüğe yerleşerek dikkat çekiyor.

Listenin alt sıralarında ise uzun süredir popülerliğini sürdüren diziler var. Özellikle Arcane: Sezon 2 ve Erşan Kuneri: Sezon 2, haftalardır listede kalmayı başararak güçlü bir hayran kitlesine sahip olduklarını kanıtlıyor.

Türkiye’de 2-8 Aralık Haftasında En Çok İzlenen Netflix Dizileri

1. Asaf: Sezon 1

2. The Madness

3. Black Doves

4. When the Phone Rings

5. The Trunk

6. The Empress: Sezon 2

7. Arcane: Sezon 2

8. Kafes

9. Erşan Kuneri: Sezon 2

10. Senna

Netflix Filmleri: Zirveye Çıkan Yapımlar

Film kategorisinde ise haftanın lideri Erdal ile Ece 2 oldu. Serinin ikinci filmi, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla karşılanarak ilk haftasında zirveye oturdu.

Onu takip eden Kutsal Meryem, yine ilk haftasında ikinci sıraya yerleşirken, nostaljik bir tat sunan Bir Zamanlar Noel’de ise haftanın üçüncüsü oldu.

Listede yer alan diğer filmler de oldukça çeşitlilik sunuyor. Hem aksiyon dolu hikayeler hem de duygusal yapımların yer aldığı bu liste, izleyicilerin farklı zevklerine hitap ediyor.

Türkiye’de 2-8 Aralık Haftasında En Çok İzlenen Netflix Filmleri

1. Erdal ile Ece 2

2. Kutsal Meryem

3. Bir Zamanlar Noel’de

4. Geçit Yok

5. Küçük Sırrımız

6. Kulübeye Tıklat

7. Ajan Salt

8. Çizmeli Kedi: Son Dilek

9. Yeni Bir Mesaj Yeni Bir Şans

10. Çocukların Treni

Netflix İzleyicilerini Neler Bekliyor?

Netflix, her hafta kütüphanesine eklediği yeni yapımlarla izleyicilere farklı türlerde içerikler sunmayı sürdürüyor. Dizi tarafında güçlü yapımlarını haftalarca zirvede tutmayı başaran platform, film kategorisinde de hem yerli hem yabancı içerikleriyle oldukça geniş bir yelpaze sunuyor.

Siz bu hafta Netflix’te neler izlediniz? Listede yer alan yapımlardan birini deneyimleme şansı bulduysanız, yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!