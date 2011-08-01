Netflix, Türkiye Fiyatlarına Zam Yaptı

Netflix Türkiye, üyelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı. Daha önce nisan ayında zam yapan ve kullanıcılar tarafından tepki gören Netflix, rakip kanalları, Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max vb. yükselişe geçerken, abonelik ücretlerine yeniden zam yaparak, tepkileri yine üzerine çekecek gibi.

Biliyorsunuz ki platform, Temel, Standart ve Özel olmak üzere, abonelerin ihtiyaçlarına göre, üç farklı paket seçeneği sunuyor. Zam sonrasında, 37,99 TL olan Temel Paket 45,99 TL‘ye, 57,99 TL olan Standart Paket 69,99 TL’ye, Özel Paket ise 77,99 TL’den 93,99 TL‘ye yükseldi.

Bu zamlar sonrasında Netflix kullanıcılarında bir değişiklik olacak mı? hep birlikte göreceğiz.