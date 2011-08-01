Netflix, The Gray Man Devam Filminin Geleceğini Duyurdu

22 Temmuz’da Netflix’te yayınlanan The Gray Man, bu kısa sürede 88.5 milyon saat izlenerek büyük bir başarı yakaladı. Filmin yönetmenliğini yapan Anthony Russo ve Joe Russo, pahalı bir bütçeyle hazırlanan The Gray Man filminin devamının geleceğini duyurdu. Başrolünde Ryan Gosling, Chris Evans ve Ana de Armas’ın olduğu aksiyon dolu film oldukça beğenilmişe benziyor.

Filmin bir de spin-off projesi olacak, ancak henüz bu konuda net bir bilgi yok. Seri olarak devam edecek olan ikinci filmde Ryan Gosling yeniden oynayacak.

En az 90 ülkede en çok izlenen film unvanını alan The Gray Man’i siz izlediniz mi? Film hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.