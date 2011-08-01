Netflix, Senaryo Yazarlığı Dersi Verecek

Netflix’in, önemli bir adım atarak, Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptığı iş birliği kapsamında, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerine, Dizi Senaryosu Yazarlığı dersi verilecek. Orijinal dizi ve film içerikleri ile birçok başarılı çalışmaya imza atan, internet içerik izleme platformu Netflix, dizi ve film endüstrisindeki yetenek havuzunu genişletmek, geleceğin dizi ve film senaristlerini yetiştirmek için, Grow Creative ekibi ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinin birlikte hazırladığı Lisans dersinde, öğrenciler, 14 hafta boyunca öğrenim görecek.

Katılım, 16 öğrenci ile gerçekleşecek ve devlet üniversitelerinde okuyan başarılı Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri de, özel bir katılım bursuyla, bu dersi alabilecek.

16 öğrencinin 12’si, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinden oluşacak. Kalan 4 kişi ise, devlet üniversitelerinde katılıma hak kazanan ve başvurusu kabul edilen öğrencilerle tamamlanacak.

Başvurular Nasıl Olacak?

Bütün süreç tamamlandığında, ilk ders 7 Ekim’de başlayacak. Netflix’in Dizi Senaryosu Yazarlığı dersine katılmak isteyen Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri, yeteneklerini bir adım öteye taşıyabilmek için, üniversitenin Series Writing sayfası üzerinden başvuru yapabilecek. Üniversitenin sitesine girdiğinizde anasayfada sizi karşılayacaktır.

Başvurular için son tarih 20 Eylül. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?