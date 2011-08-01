İlk sezonu ile dikkatleri çeken ve yayınlanan 2. sezon ile de izleyici kitlesini memnun eden Netflix'in özel yapımı Lupin, 3. sezon hazırlıklarına başladı. Şu an platform üzerinde iki kısım olarak toplamda 10 bölümü bulunan dizinin yeni 3. kısmı için çalışmalara başlandığı, Netflix tarafından resmi olarak duyuruldu. Lupin 3. kısım ne zaman gelecek diye merak edenlerden biri olarak heyecanla bekliyoruz.
Netflix Lupin 3. Kısım Ne Zaman Gelecek?
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:00 - Tarih: 21 Kasım 2021 - Yorum: 0
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