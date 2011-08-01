Netflix Haftanın En Çok İzlenen Filmleri (10 - 16 Mart)

Dünyanın önde gelen dijital yayın platformu Netflix, her hafta olduğu gibi 10 - 16 Mart 2025 tarihleri arasında en çok izlenen filmlerini ve izlenme sürelerini açıkladı. Bu hafta da listeye giren yapımlar, izleyicilerin beğenisini kazanarak dikkat çekti. İşte, Netflix’in bu haftaki rekor kıran filmleri!

Netflix’te Zirveye Çıkan Filmler (10 – 16 Mart 2025)

Netflix’in küresel izlenme verilerine göre, bu haftanın zirvesinde The Electric State yer alıyor. Eleştirmenlerden karışık yorumlar alsa da film, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı ve en çok izlenenler listesinde birinci sıraya yerleşti.

İkinci sırada, çocukluğumuzun unutulmaz karakteri SpongeBob’un evreninde geçen Plankton The Movie var. Üçüncü sırada ise 7 milyon saat izlenme ile Kraven The Hunter bulunuyor.

Listede dördüncü sırayı Trap alırken, beşinci sırada 9.5 milyon saat izlenme ile Çılgın Hırsız 4 yer alıyor. Bu yapımlar, izleyicilerin hafta boyunca en çok vakit geçirdiği filmler oldu.

İşte, 10 - 16 Mart 2025 haftasında Netflix’te en çok izlenen filmlerin tam listesi: