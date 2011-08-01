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Netflix, Fatih Terim Belgeseli'nin Yayın Tarihini Fragmanla Duyurdu

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 15:00 - Tarih: 23 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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Fatih Terim BelgeseliNetflix, futbolseverlerin, bilhassa Galatasaray camiasının merakla beklediği Fatih Terim belgeselinin yayın tarihini açıkladı. Netflix, ayrıca belgesele ait bir fragman da paylaştı. Tecrübeli teknik direktörün kariyerini ve yaşadıklarını kadraja alan belgeselde, Fatih Terim için, “Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih Terim” ifadeleri kullanılıyor.

Netflix Fatih Terim Belgeseli

Galatasaray camiasına büyük emek veren tecrübeli teknik adam, kişiliği, başarısı ve futbola dair bilgisiyle bugün sevilen ve saygı duyulan teknik direktörler arasında.

Terim” adıyla 15 Eylül’de yayınlanacak belgeselin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Fatih Terim Belgeseli Fragman İzle


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